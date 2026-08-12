Torre del Greco, agenti della Municipale aggrediti a colpi di casco: arresto convalidato

A cura della Redazione

È stato convalidato l'arresto di R.M., 41 anni, accusato dell'aggressione ai danni di due agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 10 agosto in via Circumvallazione.

Al termine del processo per direttissima, nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma pomeridiano presso il comando della Polizia Municipale. La prima udienza del processo con rito ordinario è stata fissata per la fine del prossimo mese di ottobre.

Il controllo dello scooter e l'aggressione

L'episodio è avvenuto mentre i due agenti stavano effettuando un controllo su un motociclo parcheggiato sul marciapiede e risultato privo di copertura assicurativa.

Secondo quanto ricostruito, nei pressi del mezzo si trovava inizialmente una persona che si sarebbe qualificata come padre del proprietario, spiegando che quest'ultimo si era momentaneamente allontanato per recarsi in una farmacia vicina.

Poco dopo sarebbe arrivato sul posto R.M. Il 41enne, dopo avere inveito contro gli operatori, si sarebbe scagliato contro di loro, colpendoli ripetutamente con un casco.

L'uomo è stato successivamente bloccato grazie anche all'intervento di altri componenti della Polizia Municipale e di una pattuglia della Polizia di Stato.

Per i due agenti aggrediti si sono rese necessarie le cure dei sanitari: entrambi hanno riportato una prognosi di sette giorni. Il motociclo e il casco utilizzato durante l'aggressione sono stati sequestrati.

Mennella e Guarino: «Piena solidarietà agli agenti»

Sull'accaduto sono intervenuti il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l'assessore Ferdinando Guarino, che hanno espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale agli agenti coinvolti.

«Quanto accaduto nella zona di via Circumvallazione – affermano – oltre a rappresentare un episodio di una gravità assoluta, che va perseguito nelle sedi opportune, testimonia anche quanto impegnativo e talvolta rischioso sia il compito affidato quotidianamente agli operatori della nostra Polizia Municipale».

Sindaco e assessore hanno quindi manifestato «piena solidarietà e vicinanza personale e dell'intera amministrazione comunale» ai due vigili feriti e a tutto il personale del comando diretto da Gennaro Russo.

«Siamo certi – concludono Mennella e Guarino – che tali episodi non andranno minimamente a scalfire la bontà del lavoro svolto quotidianamente a servizio della cittadinanza».