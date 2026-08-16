Torre del Greco, evade dai domiciliari a Ferragosto: tradito dal braccialetto elettronico

A cura della Redazione

Serata di Ferragosto movimentata a Torre del Greco, dove un 29enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri dopo l'allarme scattato dal braccialetto elettronico.

Tutto accade in piazza Santa Croce, dove si era radunata una folla di fedeli per partecipare a un corteo religioso. Tra preghiere e canti, numerose persone stavano seguendo la manifestazione quando alla centrale operativa del 112 è arrivato un alert.

L'allarme del braccialetto elettronico

A generarlo era il braccialetto elettronico indossato da un 29enne che, in quel momento, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco si sono immediatamente messi sulle sue tracce. Il segnale trasmesso dal dispositivo indicava chiaramente la presenza dell'uomo proprio nella zona di piazza Santa Croce.

I militari hanno quindi raggiunto il luogo della manifestazione e, dopo averlo individuato tra la folla, lo hanno fermato.

Trovato anche un coltello

Durante il controllo i carabinieri hanno trovato addosso al 29enne anche un coltello a scatto con lama pieghevole.

Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. È stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi.

A tradire la sua presenza fuori casa è stato dunque proprio il dispositivo elettronico utilizzato per controllare il rispetto della misura cautelare.

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