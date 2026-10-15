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Napoli, sorpreso a vendere droga: arrestato 28enne

Napoli, sorpreso a vendere droga: arrestato 28enne

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sorprendono uno scambio di droga e intervengono. Sequestrate dosi di cocaina, crack ed eroina

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia nella zona delle Case Nuove, a Napoli, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato l’uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso. Hanno, infatti, sanzionato l’acquirente per detenzione illecita di sostanza stupefacente e bloccato e arrestato il 28enne.

L’uomo è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina/crack, di un involucro di eroina e di 15 euro.

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