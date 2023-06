A cura della Redazione

Saranno inaugurati venerdì 16 giugno i "Murales gentili", l'iniziativa di abbellimento delle rampe che dal centro di Torre Annunziata (corso Vittorio Emanuele III) conducono alla zona portuale, promossa dal Comune e da Progetto Cripta, Rotarcat Club e Rotary Club Torre Annunziata-Oplonti.

Le opere sono state realizzate dagli artisti Nello Collaro e Sara Manzo nell'ambito del Festival "Costruiamo Gentilezza".

L'evento, che inizierà alle ore 20, vedrà il taglio del nastro con la cantante Francesca Maresca, madrina del Festival, e sarà caratterizzato da diversi momenti di intrattenimento culturale: "Il racconto di Oplontis" con il giornalista Yuri Buono, letture di poesie sul Sogno con Anna Vitiello, Marianeve Vitiello, Marilina Manzo, Mariarosaria Izzo e Nunzia Liguoro.

Prevista anche la partecipazione dei cittadini con "Le rampe per me...", la possibilità collettiva di esprimere pensieri oppure lasciare un'impronta con una bollicina d'aria (dipinta) per "respirare Gentilezza" insieme. Infine, momento musicale con "Quelli della Curva".