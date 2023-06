A cura della Redazione

Torna a Torre Annunziata l'appuntamento con "La settimana dello scrittore - ricordando Michele Prisco", ideata e organizzata dalla libreria Libertà, grazie all’impegno dei titolari Rosaria Vitulano e Fabio Cannavale, in sinergia con il Centro Studi Michele Prisco, con cui la libreria ha siglato un protocollo d’intesa. La kermesse letteraria, in programma dal 26 giugno all'1 luglio prossimi, giunta lalla sua seconda edizione, è la rivisitazione in chiave pop di un format culturale che il romanziere e uomo di cultura oplontino ideò nel 1947 per animare l’estate in città. Francesco Paolo Oreste, scrittore, è il direttore artistico della manifestazione.

“Per il secondo anno ripercorriamo le orme di Michele Prisco per ricreare pillole di cultura, riflessione, convivialità a Torre Annunziata - dice Oreste -. La prima serata sarà dedicata al celebre scrittore oplontino con un dibattito sul romanzo Una spirale di nebbia, premio Strega del 1966. Seguiranno una serata con i narratori contemporanei Massimiliano Virgilio, Gianni Solla e Antonella Ossorio, una dedicata al e a Napoli, campioni d’Italia, un’altra al teatro e chiuderemo con un focus sul modello Nisida, oltre le suggestioni della serie tivvù Mare Fuori. Di mattina si terranno una estemporanea di pittura e una di poesia, con la premiazione serale dei vincitori. Tanti gli ospiti, per la serata di apertura, sarà con noi anche Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco archeologico di Pompei”

“Lo scopo di far conoscere la provincia addormentata (il titolo del romanzo d'esordio di Prisco, ndr) ai nostri ospiti resta, è uno degli obiettivi base di questo format - prosegue il direttore artistico della manifestazione -. Torre Annunziata, incardinata nell’area metropolitana di Napoli, si mostra per quello che è, una città ferita, bellissima, inconsapevole. Ci teniamo a ricreare un momento di comunità nel nome di una nostra eccellenza”.

IL PROGRAMMA

Lunedì 26 Giugno

Ore 19. 30, presso androne Palazzo della Libreria Libertà

“Una spirale di nebbia, il premio Strega di Michele Prisco”

Felicio Izzo, ex dirigente scolastico, dialoga con: Annella e Caterina Prisco, socie fondatrici Centro studi Michele Prisco, Laura Cannavacciuolo, docente di Letteratura italiana contemporanea Università L’Orientale di Napoli. Saluti degli ospiti d’onore: Pierpaolo Filippelli, procuratore aggiunto tribunale di Napoli, Orfeo Mazzella, senatore della Repubblica Italiana, Gabriel Zuchtrigel, direttore Parco Archeologico di Pompei, Nicola Anaclerio, dirigente Ambito sociale N 30.

Martedì 27 giugno

Ore 19.30 presso androne Palazzo della Libreria Libertà

Federica Flocco, giornalista culturale e libreria IoCiSto, dialoga con gli autori: Gianni Solla, Il ladro di quaderni, Einaudi, Massimiliano Virgilio, Il tempo delle stelle, Rizzoli, Antonella Ossorio, I bambini del maestrale, Neri Pozza.

Mercoledì 28 Giugno

Ore 19. 30 presso istituto Salesiani

“Napoli campione d'Italia”, a cura di Antonio Manzo, giornalista di Spazio Napoli

Anna Copertino, giornalista e scrittrice, dialoga con: Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, autore di “La notte prima”, Dario Sarnataro, giornalista Radio Marte, autore di "I Campioni del Grande Napoli". Interverranno gli autori del gioco SpaccaNapoli "Una storia azzurra" e i ragazzi dell'associazione Centro Paradiso.

Giovedì 29 giugno

Ore 9.30 presso lido Eldorado

“La spirale dell’anima”, estemporanea di pittura e di poesia

Ore 18.30 presso lido Eldorardo

Reading di poesia di giovani lettori, poeti e aspiranti poeti

Ore 19.30 presso lido Eldorado

Premiazione dell'estemporanea di pittura e di poesia, con la partecipazione della redazione di "Storie campane"

Venerdì 30 giugno

Ore 19.30 presso Sport Club Oplonti

“Michele Prisco e il teatro”

Intervengono: Annella e Caterina Prisco, socie fondatrici Centro Studi Michele Prisco, Marianeve Rossi, dirigente scolastico, Titti D'Amelio, insegnante e giornalista. Performance di attori locali coordinati da Domenico Orsini e la partecipazione di Eduardo Zampella di Diffusioneteatro.

Presentazione di “Una corsa verso il vento”, romanzo postumo di Delia Morea, Avagliano editore, con il giornalista Nicola Garofano.

Sabato 1 luglio

Ore 19.30 presso lido Eldorado

“Impegno civile: Nisida, il recupero minorile oltre Mare Fuori”

Francesco Paolo Oreste, scrittore e direttore artistico de La settimana dello scrittore, dialoga con: Angelo Petrella, sceneggiatore di Mare Fuori, Luigi Salvati, direttore didattico del centro minorile di Nisida, Maria de Luzenberger Milnernsheim, procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni di Napoli.