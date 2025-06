A cura della Redazione

Continua a coinvolgere ed emozionare La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco, rassegna nata da un’idea della Libreria Libertà di Torre Annunziata in sinergia con il Centro Studi Michele Prisco.

La quarta giornata (venerdì 6 giugno) si apre con un suggestivo appuntamento che unisce corpo, mente e creatività: la Estemporanea di Pittura e Poesia, in programma a partire dalle ore 15.30 presso il Lido Eldorado di Torre Annunziata. Una giornata dedicata al potere espressivo dell’arte e della parola che si aprirà con una pratica di mindfulness e respiro consapevole, a cura di MEDSOS, per ritrovare il proprio centro e predisporre corpo e mente all’atto creativo.

A seguire, spazio all’estemporanea di pittura, organizzata in collaborazione con l’associazione artistica Kest’art, che vedrà i partecipanti intenti a catturare ispirazioni e suggestioni del luogo e del momento. Contemporaneamente, si terrà l’estemporanea e il reading di poesia, curati dall’associazione In Ter Nos, in cui voci poetiche daranno vita a un racconto corale fatto di emozioni, ricordi, riflessioni e versi inediti nati sul momento.

Una sinergia tra arti visive, scrittura e benessere interiore per celebrare la bellezza della vita e del gesto creativo, prima di intraprendere il viaggio letterario in cui condurrà il pubblico Gianni Solla, autore del romanzo “Il ladro di quaderni” (Einaudi Editore), a partire dalle ore 19.30, con una serata dedicata alle “province addormentate” insieme ad ospiti di grande prestigio e spessore culturale:

· Wanda Marasco, scrittrice, attrice, regista e docente, finalista del Premio Strega (2015 2017 e nel 2025 con il romanzo “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza). Autrice di opere intense e di forte impegno sociale, Marasco porta in scena la fragilità e la forza delle vite invisibili, radicate nelle contraddizioni del Sud.

· Amedeo Colella, storico, umorista e scrittore, con il suo celebre stile ironico e dissacrante, presenterà “Napoli due volte al dì. Pillole di filosofia partenopea per vivere tutto a cuor leggero” (Mondadori). Un libro che con leggerezza e intelligenza restituisce la vitalità quotidiana della cultura napoletana.

La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco ospiterà per l’intera durata della rassegna le opere del fotografo Armando Caruso dell’associazione Kest’Art.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. La rassegna proseguirà fino all’8 giugno con nuovi appuntamenti culturali.