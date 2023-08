A cura della Redazione

Un qr code per scoprire i luoghi più belli di Torre Annunziata. È l'iniziativa della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”, che ha realizzato un pannello che elenca i siti di maggiore interesse della città, dei quali è possibile consultarne la descrizione attraverso lo smartphone.

L'idea è quella di distribuire tra i vari esercizi commerciali e B&B questi pannelli, in modo da "attirare" così i visitatori ed i clienti delle attività, incuriosendoli e spingendoli a conoscere approfonditanente il territorio.

"La Pro Loco Oplonti da sempre nel suo piccolo promuove le bellezze di Torre Annunziata - spiega la presidente Maria Polimeno -. Tutti i volontari e soci della Pro Loco credono fermamente nel potenziale poco conosciuto e poco divulgato della città di Oplontis. L'impegno nasce dall'amore della città affinché le sue bellezze, alcune nascoste, possano essere portate alla conoscenza di molti".