Iniziativa dell’Archeoclub di Torre Annunziata.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre l'Archeoclub d'Italia sede di Torre Annunziata aps "Mario Prosperi", in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, con il Gruppo storico oplontino, con l'associazione AreV-OD Ospitalità Diffusa, organizza itinerari guidati gratuiti nella Villa di Poppea alle ore 20.00, 21.00, 22.00, anche in lingua inglese e francese. Ci saranno approfondimento sui temi del ruolo del pater familias e del rapporto genitori/figli, della scuola e dei giochi dei piccoli oplontini.

Costo del biglietto d'ingresso: 2 euro.