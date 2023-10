A cura della Redazione

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” DI Torre Annunziata, nell’ambito delle sue attività istituzionali, ha deciso di creare delle brochure informative sulla città oplontina.

Il dépliant fornisce informazioni sui principali siti archeologici, storici e culturali, nonché sulle attività e le attrazioni turistiche del territorio. La stampa delle prime copie è stata realizzata grazie al finanziamento del Comune di Torre Annunziata.

“L'iniziativa della Pro Loco è molto importante per la promozione turistica della città - ha commentato il presidente Luigi Scognamiglio -. La brochure sarà distribuita ai turisti presso la sede dell'associazione che, come è noto, è ubicata a 50 metri dal sito archeologico di Oplontis, in via Sepolcri. Con questa iniziativa intendiamo migliorare la visibilità di Torre Annunziata come destinazione turistica ed aiutare i visitatori a conoscere meglio la città. Ringraziamo i commissari per averla finanziata ma ne avremmo voluto un numero maggiore di copie per distribuirle tra tutti i B&B e ristoranti cittadini. Sono già pronte le versioni in inglese e francese - prosegue Scognamiglio - e ci stiamo attivando per trovare sponsor disposti a finanziarle”.

La Pro Loco si mobiliterà affinché vengano realizzate più copie possibili, anche in altre lingue, così da soddisfare quanti più turisti visiteranno la città di Torre Annunziata.