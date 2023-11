A cura della Redazione

“Insieme nelle bellezze”, pronta la seconda edizione della kermesse culturale organizzata dal Caffè Letterario Nuovevoci di Torre Annunziata, già andata in scena lo scorso giugno.

Il format è sempre lo stesso: incontri nelle scuole durante l’anno con autori di livello nazionale e, poi, la grande conclusione, in un fine settimana di fine primavera con un tema affidato a “docenti” particolari che, come accaduto a giugno con Schettini o Poggioli, per fare solo qualche nome, proveranno ad affascinare e coinvolgere i ragazzi su temi scolastici, o provando a far dare loro uno sguardo su quello che accade intorno quotidianamente.

“Il coinvolgimento dei ragazzi per noi è fondamentale - dice Andrea Palmieri, presidente dell’Associazione che ormai da quindici anni opera nel campo della promozione culturale in città -. Li riteniamo gli interlocutori privilegiati di ogni nostra iniziativa, tanto che, forse penalizzando chi non può liberarsi in orario scolastico, preferiamo portare l’autore da loro, nelle scuole. Siamo riusciti a raggiungere un livello di enorme sintonia con le dirigenti scolastiche del Pitagora-Croce, del de Chirico, del Marconi e del Graziani e con molti docenti degli stessi Istituti superiori che ci seguono, appassionati, in questo percorso, coinvolgendo i ragazzi. Per noi le presentazioni dei libri non sono mai eventi fini a se stessi - prosegue Palmieri -, vediamo i ragazzi che hanno letto il libro prima dell’incontro con l’autore, li ascoltiamo, proviamo a capire cosa la lettura ha suscitato in loro e prepariamo insieme a loro la presentazione, anche mediante strumenti “altri”, come una canzone, un video o semplicemente un oggetto che la lettura ha ispirato. E spesso gli stessi autori ci rimandano la meraviglia di scoprire che, in effetti, nella scrittura del libro magari proprio quella canzone era tra gli elementi che la hanno influenzato”.

E la partenza di questa seconda edizione è decisamente con il botto...

Giovedì 9 novembre, infatti, alle ore 11.30 presso il Liceo Artistico de Chirico, sarà ospite Rosella Postorino (già autrice, qualche anno fa, del libro “Le assaggiatrici”, vincitore di numerosi premi e dal quale è stato tratto un film con la regia di Cristina Comencini), che presenterà la sua ultima opera, classificatasi al secondo posto nell’ultima edizione del Premio Strega, dal titolo “Mi limitavo ad amare te”, un meraviglioso romanzo che parla di guerra (quella nella ex Jugoslavia sul finire del secolo scorso) e delle sue nefandezze, di bambini, di dolorosa integrazione.

Si prosegue il 30 novembre, alle ore 10.30, questa volta all’Istituto Marconi con Enrico Galiano, che, prima che scrittore, di professione è insegnante di storia e geografia in una scuola media (nel 2020 è stato inserito da Il Sole 24 Ore nella classifica dei 10 professori più influenti in Italia).

Molto attivo sui social, dove ha centinaia di migliaia di follower, ha creato una webserie chiamata “Cose da prof”, che ha superato le 20 milioni di visualizzazioni. Grazie alle sue lezioni originali è diventato uno degli insegnanti che partecipano al programma La Banda dei FuoriClasse, trasmesso dalla Rai. Galiano presenterà il suo ultimo romanzo Geografia di un dolore perfetto, che indaga il rapporto più antico, autentico e complicato: quello tra figlio e genitore.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti.