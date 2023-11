A cura della Redazione

Si celebra presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Roma il 20° anniversario della morte del grande Chansonnier Napoletano Roberto Murolo.

Il M° Espedito De Marino (con Murolo nella foto) unitamente all’Associazione “AGLAIA” ed alla “Scuola della Canzone Napoletana” (fondata dallo stesso Murolo con De Marino il 7 novembre 1999 a Scafati (Sa), ha preparato una Conferenza stampa dove per un’ora si parlerà di Murolo, dei 100 anni dalla nascita di Aurelio Fierro, dello “Chansonnier Napoletano”, della Canzone Napoletana d’Autore, dei progetti realizzati in tal solco, quelli in itinere e quelli del futuro.

Fra i Relatori: Denis Nesci (Parlamentare Europeo), Diego Cantore (Docente, Ricercatore, Dottorato presso l’Università di Salerno), Francesco Lupo (Generale dell’Esercito e Presidente del Comitato Scientifico Culturale del Premio “Giovanni Paolo II°”), Gianni Bordin (Cav. Uff. Delegato per il Veneto del Premio Giovanni Paolo II°), Padre Giovannino Fabiano (Direttore spirituale del Premio Giovanni Paolo II°, Direttore dell’Oasi di Padova), sarà, quindi, celebrata anche la XIX Edizione del Premio Internazionale “Giovanni Paolo II°” per le interpretazioni religiose che lo stesso Murolo, accompagnato dalla chitarra di De Marino ha realizzato, anche ispirato al Santo Pontefice, soprattutto fra Napoli, Pompei e Cava de’ Tirreni.

Fra gli Insigniti: Daniela Di Maggio (Madre di Giovanbattista Cutolo barbaramente ucciso all’alba del 31 agosto da un sedicenne a Napoli), Gaetano Russo (Direttore della Orchestra Scarlatti Young di Napoli), saranno poi insigniti del Premio “Murolo”: Tommaso Santaniello (Chef del “MareIncanto” per aver ideato la ricetta “Spaghetti al pomi-d’oro” come amava chiamarli il M° Murolo), Dora Liguori (Presidente UNAMS), Annalisa Spadolini (Funzionario del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Presidente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti), il M° Bruno De Rosa, il M° Bruno Morelli (Gli Alunni del sole), il Discografico Peppe Ponti, Benedetta Giordano, Nuovo Presidente dell’INTERACT Costa D’Amalfi, Marta De Marino per l’incisione di “Mandulinata a Napule” di Murolo/Tagliaferri, riproposta per il 20° anniversario della dipartita del grande Chansonnier, Raffaele Ficuciello e Mariya Stefanova dell’APS “Tune Your Mind”, Patrizia De Bartolomeis dell’ANILS, Gerado Sapere per “FANTARITMO”, Gerardo Landolfi per il “CESIT”, altri.

Sarà ricordato anche il celebre Aurelio Fierro a 100 anni dalla nascita con una suggestiva serigrafia realizzata dalla nota pittrice salernitana Laura Bruno che ha pure ideato il graffito per Murolo.