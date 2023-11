A cura della Redazione

Prosegue a Torre Annunziata “Insieme nelle bellezze”, il “festival” che il Caffè Letterario LiberTA' ha organizzato insieme alle scuole superiori della città e che è giunto alla seconda edizione, dopo il successo di quella realizzata durante lo scorso anno scolastico e sfociata nella tre giorni di giugno.

Dopo il primo appuntamento con Rosella Postorino, che ha affascinato i ragazzi nell’aula magna dell’Istituto de Chirico, è la volta del professor Enrico Galiano. Sì, perché prima che scrittore di successo, Galiano è proprio professore in una scuola media di Pordenone, dove insegna Italiano, Storia e Geografia.

Molto attivo sui vari social, dove vanta centinaia di migliaia di follower, e dove con le pubblicazioni dei suoi post e dei suoi video indaga il complicato mondo della scuola, sempre con un occhio privilegiato ai ragazzi, e sempre con interessanti spunti di riflessione, Galiano è autore di numerosi libri di successo che partono spesso dalla sua esperienza di docente per allargarsi al variegato e mai tranquillo mondo dei giovani e degli adolescenti.

Nell’ultima sua pubblicazione, "Geografia di un dolore perfetto", Galiano parte, invece, dal delicato rapporto padre / figlio, raccontando una esperienza molto personale che ha risvolti commoventi e delicati, forti e contraddittori che si svelano man mano che si procede nella lettura ma che, tutti o alcuni, appartengono ad ognuno di noi. Un viaggio dentro questo delicato rapporto generazionale, ma un viaggio dentro se stessi se è vero che, come l’autore stesso si è trovato a dire, scrivere questo libro è stato come fare un percorso da uno psicanalista.

L’incontro per la presentazione del libro, alla presenza di centinaia di ragazzi dei vari istituti della città, sarà senz’altro anche l’occasione di parlare della scuola di oggi, di com’è, di come la vedono i ragazzi, di come la vivono i professori, di come tutti la immaginano.

Appuntamento, quindi, giovedì 30 novembre alle ore 10 presso l’aula magna dell’Istituto Marconi in via Roma. L’ingresso è libero e gratuito.