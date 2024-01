Michele Prisco è un famoso scrittore nato a Torre Annunziata il 18 gennaio 1920 e morto il 19 novembre 2003, all’età di 83 anni. Fu sepolto nel cimitero di Vico Equense (dove riposa anche la moglie Sarah Buonomo), vicino alla sua villetta che chiamava “La casarella”.

Con il suo primo libro “La provincia addormentata”, dedicato al padre Salvatore, pubblicato nel 1949, ricevette la medaglia d’oro al Premio Strega. L’anno successivo, con “Gli eredi del vento”, dedicato alla madre Anna, vinse il Premio Venezia. Seguirono tanti altri libri di successo, ma in questo articolo vogliamo parlare del suo ultimo romanzo, “Gli altri”, pubblicato nel 1999.

Per quale motivo? Perché ha ispirato recentemente un film! Già in passato Prisco aveva scritto nel 1974 il soggetto del film “I guappi” (regia di Pasquale Squitieri). E nel 1977 un altro film “Una spirale di nebbia” era stato ispirato al suo omonimo romanzo pubblicato nel 1966 e vincitore quell’anno del Premio Strega.

“Gli altri” ha come protagonista lo stesso autore, Michele Prisco, che scopre nella sua dimora di campagna, “La Casarella”, il manoscritto di un romanzo iniziato nel 1952 e poi abbandonato. Lo scrittore lo riprende, lo completa e lo ambienta nel centro di Napoli, nei pressi della Basilica dello Spirito Santo, nel cui ex convento, adibito ad uso abitativo, vive in solitudine il personaggio principale, Amelia Jandoli. Una sera un giovane, Pietro Ferrara, giunge nel suo appartamento e le annuncia che Felice, che gli aveva indicato quell’indirizzo, sta morendo invocando il suo nome. Amelia si reca da Felice e lo trova già morto, ma non lo conosce. Scoprirà poi che l’amante di Felice, Marisa Salvati, si era impossessata delle generalità di Amelia, perché essendo sposata e in attesa di un figlio da Felice, non voleva farsi identificare.

Amelia, incuriosita da questa storia, scopre che Marisa è stata ricoverata d’urgenza in ospedale e che è morta di emorragia, dando alla luce un bambino. Impietosita, Amelia decide di adottare il bambino e gli darà il nome di Felice, il vero padre. “Gli altri” sono quelle persone che, essendo venuti a contatto con Amelia, la fanno sentire giudicata ingiustamente.

L’omonimo film è uscito nelle sale, al cinema, il 30 novembre scorso, con la regia di Daniele Salvo. Il cast è composto da Ida Di Benedetto, Gioia Spaziani, Gianfranco Gallo, Peppe Servillo, Lorenzo Parrotto, Emanuele Pacca.