Dante Alighieri in scena al liceo statale “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. In occasione della giornata dedicata al sommo poeta toscano, padre della lingua italiana e autore della famosa “Divina Commedia”, la professoressa Lina Fiordoro leggerà e commenterà per i presenti il canto quinto dell’Inferno in cui Dante tratta la tragica storia d’amore tra Paolo e Francesca.

L’invito a questa serata di cultura di lunedì 25 marzo, alle ore 16,45, è rivolto non solo a docenti e studenti, ma è esteso a tutta la cittadinanza ed è stato promosso dal liceo e dall’Archeoclub “Mario Prosperi”.