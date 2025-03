A cura della Redazione

Continuano le presentazioni del nuovo libro della scrittrice oplontina Francesca Carlucci "Oltre le palme agitate dal vento" (PAV Edizioni), ambientato a Torre Annunziata, che affronta le tematiche dei migranti e delle vittime innocenti delle mafie e della criminalità.

Stavolta una location - ben nota per la sua riqualificazione e i "murales gentili" - scelta dall'autrice, il Quartiere Pruvulera, la cui richiesta è stata accolta con entusiasmo da Rosaria Langella del Progetto RI-BELLO che modererà l'evento.

L'appuntamento - unico nel suo genere perché per la prima volta viene presentato un libro nel quartiere - è per venerdì 7 marzo alle ore 18,30 all'interno del Palazzo del Glicine, a via Parini 28.