A cura della Redazione

A volte i sogni si vestono di realtà. Non sempre accade e non sempre è facile.

Ma quando passione, determinazione, volontà e coraggio si uniscono il trionfo è assicurato. Ed è quello che è successo circa trent’anni fa a una giovane donna, Bina Balzano. Una donna che con caparbia risolutezza ha nutrito il suo amore per il teatro fino a farne cosa tangibile, fino a farne una vera Compagnia Medea.

I successi della Compagnia Medea

Trenta anni sono tanti e tanti sono stati i successi che la Medea ha collezionato. Successi decretati innanzitutto dal pubblico, da sempre il giudice più severo. Di volta in volta la regia, nella persona della stessa fondatrice della Compagnia, ha sempre operato scelte vincenti e Medea oggi può vantare una ricca lista di titoli a conferma.

Solo per citarne alcuni ricordiamo “Ce pensa mammà” , “Una donna tra le fiamme” , “ Vedove, zitelle e maritate so tutte apparate”, “I cravattari”, e tanti ancora fino a giungere all’ultima fatica “Ferdinando” di Annibale Ruccello.

E lo scorso anno proprio con “Ferdinando”, in lizza al Campania Felix 2024, il favore del pubblico si è accompagnato a quello di una giuria tecnica che ha insignito la Compagnia dei premi per il migliore “allestimento scenico” e per la “migliore attrice non protagonista”, oltre a una nomination come “migliore spettacolo”.

Medea in "Il mistero del monastero"

Il fervore non si è allentato e domenica 23 marzo, alle ore 18,00, presso il Teatro San Francesco di Paola di Scafati, Medea metterà in scena la commedia in due atti “Il mistero del monastero”, con la regia di Bina Balzano.

Invero la commedia è già stata proposta in passato dalla Compagnia. Tuttavia si connota di originalità grazie alla revisione operata, e così oggi può indossare abiti nuovi. I personaggi che si muovono sulla scena sono gli stessi ma lo faranno con rinnovata energia.

Il luogo è un monastero, le suore le sue abitanti. La storia ruota attorno al personaggio della Badessa, che cela nel suo cuore e tra le crepe dei muri un mistero appunto, e si arricchisce di momenti di puro divertimento. Ridere non è mai scontato e questa consapevolezza è la forza di Medea. Perciò la gratitudine per ogni applauso, ogni sorriso del pubblico sarà il vessillo da portare con orgoglio sempre.

Eh sì, a volte i sogni si vestono di realtà.