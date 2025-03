A cura della Redazione

Parte sabato 22 marzo 2025, con il film “Come l’acqua per il cioccolato” di Alfonso Arau, “Cinéma Exquis”, idea progettuale che vuole essere momento di incontro e spazio di riflessione utilizzando il cinema come materiale-stimolo.

Un cineforum, quello proposto dalla Chiesa Luterana di via Carminiello a Torre Annunziata, che fin dall’ ”Exquis” (squisito) del titolo, propone serate, un sabato al mese, dove alla proiezione di film, nei quali il tema del cibo, della cucina, sia un motivo fondante della storia, faccia seguito non solo il “temuto“ dibattito quanto una cena, magari ispirata proprio dal film.

Un’occasione per scambiare osservazioni sul montaggio, la trama, la recitazione, la fotografia, ma anche quei piccoli accorgimenti, quelle singolarità, patrimonio di ognuno di noi, di un piatto magari comune, banale, ma che proprio quel piccolo esclusivo segreto rende intimamente nostro.

«Il cinema - come scrive nella brochure di presentazione Felicio Izzo, tra gli ideatori dell’attività e suo principale conduttore - anticipa i tempi e desta nostalgie. Commuove sino al riso sfrenato. Indigna e suscita compassione. Fa le rivoluzioni e giustifica i regimi. Celebra gli eroi e i vigliacchi. Rende migliori o peggiori gli uomini, di certo li cambia. Evoca dialoghi di ombre e suggestioni attraverso le epoche. Richiama musiche mai dimenticate, ascolti mai perduti. Dipinge con i colori della luce su uno specchio che ci riflette. Perché il cinema è una veranda sull’anima del Mondo. Perché il cinema - che nel nostro dialetto identifica luogo e oggetto, sala e film – era, alla nostra comune memoria, un mondo magico capace di rinnovarsi ogni volta e ogni volta replicarne l’incanto. Ecco, questo cinema, con la sua magia, con la sua natura di arte sinestetica in assoluto, intendiamo riproporre, in una rassegna che recuperi – in nuove forme, ovviamente, il legame con il cibo, con il mangiare, la funzione vitale più multisensoriale. Ma anche la più personale, ecumenica e molteplice forma di condivisione di piacere». Ai fini organizzativi, per l'evento in programma sabato 22 marzo, è gradita la prenotazione entro il giorno 16 utilizzando i seguenti contatti: 3206107545 - 3351204732.