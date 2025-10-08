E‘ stata inaugurata sabato 4 ottobre 2025, presso la Station Gallery di Castello di Cisterna, in via Sandro Pertini, la mostra Confronti, l’evento che rientra nel programma della Giornata Nazionale del Contemporaneo, promossa da AMACI con il sostegno del Ministero Della Cultura e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Esporranno Giovanni Mangiacapra, Pietro Mingione, Girolamo Mulinaro, Domenico Severino, Giovanni Balzano e Mina Di Nardo. Curatore della mostra Luigi Giordano.
La scelta dell’ex stazione EAV come sede espositiva sottolinea il valore di riappropriarsi di un luogo di passaggio e transiti e trasformarlo in un luogo di cultura per gli appassionati d'arte.
La mostra sarà aperta ai visitatori dalle ore 17,30 alle ore 20,30 fino al 25 ottobre.