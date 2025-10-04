Dopo il successo di sabato 27 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre, la Villa di Poppea ha riaperto le porte ai visitatori, che hanno potuto assistere alla performance teatrale dell’attore Antonio Annunziata, interprete delle parole di Plinio il Giovane riguardo all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C..

La testimonianza delle giovani guide volontarie a servizio della cultura

Gli avventori sono stati accompagnati alla scoperta delle aree della Villa di Poppea dalle guide volontarie dell’Archeoclub “Mario Prosperi” di Torre Annunziata, tra cui le giovani ragazze Laura, Francesca e Marianeve, che ci hanno descritto con entusiasmo la loro esperienza e la loro fiducia nel potere della cultura di smuovere l’interesse di visitatori italiani e stranieri.

«Ringraziamo tanto la prof. Bruna Scafa, nostra insegnante di inglese al liceo e attualmente membro dell’Archeoclub, per averci avviato a questa meravigliosa attività e per averci trasmesso la sua passione, che cerchiamo di trasferire, nel corso delle visite, a chi ci ascolta», spiegano le ragazze.

Nella serata di ieri, un gruppo di turisti norvegesi ha sfidato il freddo pungente, dimostrandosi - come descrivono le giovani guide - particolarmente affascinato dalle bellezze del luogo.

«È sempre un immenso piacere comunicare il nostro amore per Oplontis attraverso la lingua inglese, poiché possiamo rapportarci con persone provenienti da ogni parte del mondo. Infatti, la nostra maggiore ricompensa è proprio la consapevolezza che la cultura possa oltrepassare ogni tipo di confine, che sia linguistico, territoriale o anagrafico. È per questo motivo che siamo fiere di testimoniare come la meraviglia nel vedere le bellezze della Villa di Poppea sia continua e accumuni, indistintamente, ogni visitatore».

Queste le parole delle tre ragazze, sempre più orgogliose e speranzose di diffondere, a livello locale e globale, la notorietà del sito archeologico.

(Nella foto le guide volontarie e gli organizzatori della serata)