Rivivere l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. attraverso gli occhi di chi l’ha raccontata secoli fa. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “L’eruzione del 79 nel racconto di Plinio il Giovane”, in programma il 3 ottobre presso il sito archeologico di Oplontis, a Torre Annunziata. L’evento rientra nel ciclo di itinerari guidati promossi da Archeoclub d’Italia – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” – in collaborazione con AREV Ospitalità Diffusa e il Parco Archeologico di Pompei.

La serata vedrà la partecipazione di Antonio Annunziata, che accompagnerà i visitatori lungo un percorso narrativo e storico dedicato alle celebri epistole con cui Plinio il Giovane descrisse la catastrofica eruzione che distrusse Pompei, Ercolano e l’antica Oplontis.

Per consentire un’ampia partecipazione, sono previsti tre turni di visita: ore 20:30, ore 21:00 (anche in lingua inglese), ore 21:30.

Il costo del biglietto è di 7 euro, con riduzioni e gratuità previste secondo la normativa vigente. L’appuntamento è fissato presso Via Sepolcri 30, Torre Annunziata, ingresso del sito archeologico.

L'iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire, con taglio divulgativo e suggestivo, una delle testimonianze storiche più importanti dell’antichità. L’ambientazione serale e l’approccio narrativo renderanno l’esperienza particolarmente immersiva per cittadini, turisti e appassionati di storia e archeologia.