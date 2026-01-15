Nuova e interessante iniziativa della Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS di Torre Annunziata: realizzato il progetto “Ecomuseo Oplontis Virens” con una mappa geolocalizzata su Google Maps, consultabile tramite QR Code e integrata in appositi pannelli informativi.

Il progetto è promosso dal presidente Luigi Scognamiglio e dal coordinatore Felicio Izzo, affiancati dal referente tecnico-scientifico Vincenzo Marasco e dal comitato di gestione composto da Salvatore Apicella, Vincenzo Bianco, Salvatore Aulicino, Maria Polimeno e Annaluisa Caracciolo, con la collaborazione di Salvatore Cardone.

Attraverso la mappa digitale, cittadini e turisti possono accedere a una serie di video-racconti dedicati alla storia degli opifici torresi e ai personaggi che hanno segnato la vita culturale, sociale ed economica della città. Tra i contenuti già disponibili, il video sulla famiglia Voiello, realizzato da Vincenzo Marasco; quello su Setaro, curato dalle ragazze del Servizio Civile della Pro Loco; il racconto su Corelli e la sua famiglia di pupari, con un’intervista ai figli di Lucio Corelli a cura di Luigi Scognamiglio e Felicio Izzo.

Un ulteriore filone riguarda i personaggi cui sono intitolate strade e piazze di Torre Annunziata, con video realizzati da Annaluisa Caracciolo e interviste di Salvatore Cardone. Tra le figure raccontate figurano Vincenzo Gambardella, Michele Caravelli, Gino Alfani, Ernesto Cesàro, Luigi Manzo, Ercole Ercole, Giuseppe Tagliamonte, Nicola Antonio Salvatore Dino, Rocco Caraviello (con la moglie Maria Penna e il cugino Bartolomeo), Nicola Ilardi, Giovanni Avallone e Nicola Maresca.

Uomini illustri che hanno dato lustro alla città oplontina e che oggi possono essere riscoperti grazie a un progetto ancora in divenire: l’Ecomuseo continuerà infatti ad arricchirsi di nuovi contenuti, includendo altri personaggi a cui sono state o saranno dedicate strade e piazze, ampliando progressivamente la mappa geolocalizzata.

Non si esclude, inoltre, l’avvio di un tour nelle scuole, con la proiezione dei video per studenti e docenti, affinché le nuove generazioni possano risalire alle radici della storia cittadina degli ultimi due secoli e riscoprire l’epoca d’oro di Torre Annunziata.

Infine, con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata, grazie alla disponibilità dell’assessore alla Cultura Lina Nappo e dell’assessore al Turismo Alfonso Ascione, la Pro Loco ha realizzato una serie di pannelli dedicati ai luoghi simbolo della città: dalle Ville di Poppea e di Lucio Crasso al Parnaso, dalle Terme Vesuviane allo Scoglio di Rovigliano, fino alle chiese della Madonna della Neve e dell’Immacolata, al Quartiere Provolera, agli Editti Borbonici e a Piazza Croce. I pannelli sono visibili in mostra permanente presso la sede della Pro Loco.