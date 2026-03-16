Nel vasto panorama dell'intrattenimento televisivo italiano, pochi nomi risplendono con la stessa luminosità di Antonello Falqui. Pioniere nel campo del varietà televisivo, Falqui ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della televisione italiana, rivoluzionando il modo in cui il pubblico interagiva con lo schermo.

La sua genialità e il suo talento nel creare spettacoli coinvolgenti e memorabili hanno reso Falqui una figura di riferimento nel mondo dell'intrattenimento. La sua carriera ha attraversato decenni, plasmando l'immaginario collettivo e influenzando generazioni di artisti e spettatori.

Antonello Falqui ha raggiunto la celebrità presso il grande pubblico soprattutto grazie al celeberrimo programma "Il Musichiere", condotto da Mario Riva, in onda dal 1957 al 1960. Questo varietà televisivo è diventato un punto di riferimento per milioni di italiani, che si riunivano nelle poche abitazioni o locali pubblici dotati di apparecchi televisivi per seguire le emozionanti performance musicali e le divertenti gag proposte dal programma.

Ma Falqui non si è fermato qui. Ha diretto anche quattro edizioni di "Canzonissima" (1958, 1959, 1968, 1969), che ritornerà presto su Rai Uno e "Studio Uno" (1961, 1962-63, 1965 e 1966), "Teatro 10" (1971) e "Milleluci" (1974), dimostrando una straordinaria capacità di reinventarsi e di adattarsi alle mutevoli esigenze del pubblico e del mercato televisivo.

Il suo segreto risiedeva nella collaborazione con talenti del calibro di Guido Sacerdote, che hanno contribuito a rendere i suoi programmi dei veri e propri capolavori dell'intrattenimento. È stato un visionario, un innovatore e un maestro nell'arte di intrattenere il pubblico. Il suo lascito vive ancora oggi, nelle emozioni suscitate dai suoi indimenticabili programmi televisivi.

(nella foto, al centro Antonello Falqui tra Alberto Lupo e Mina)