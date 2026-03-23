A cura della Redazione

“La vendetta del boss, l’omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida Editori) è un’opera d'inchiesta di Antonio Mattone, giornalista e scrittore, con prefazione di Andrea Riccardi.

Il saggio romanzato ripercorre la storia di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo perché cercava di contrastare il suo potere all’interno del penitenziario. Il volume contiene anche una descrizione della vita nel carcere di quegli anni, con un collegamento ad alcuni avvenimenti che accaddero in quel periodo, come il rapimento di Ciro Cirillo.

Antonio Mattone insieme a Claudio Salvia, figlio di Giuseppe, incontrerà gli studenti del Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata oggi lunedì 23 Marzo alle 16.30 nell’aula magna dell’Istituto in Via Tagliamonte. L’interessante confronto avrà per tema: “La lotta per la legalità è una lotta che coinvolge tutti noi, ogni giorno”. L’incontro è aperto alla cittadinanza che è invitata a partecipare.