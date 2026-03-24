A cura della Redazione

Il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, istituto diretto dalla prof. Tiziana Savarese, ha ospitato venerdì 20 marzo il prof. Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il docente e storico ha presentato agli studenti del Liceo il suo libro “Don Peppino Diana, un prete affamato di vita” (Il Pozzo di Giacobbe editore), figura di sacerdote simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata, ucciso il 19 marzo 1994 a Casal di Principe.

Rispondendo alle domande degli studenti, Tanzarella ha illustrato il contesto storico e sociale in cui Don Diana ha operato, sottolineando il suo coraggio pastorale e civile. L’evento si inquadra nel percorso “Insieme per… Essere Legalità”, in cui il Pitagora-Croce opera in rete con altri istituti.

Durante l’incontro è emerso come il messaggio di Don Diana sia ancora attuale: la sua testimonianza, la sua intolleranza ai soprusi, alle intimidazioni e alla paura, rappresentano un invito alla responsabilità personale e collettiva, soprattutto per i giovani, per una società fondata sulla giustizia e sulla legalità.