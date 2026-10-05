Torre Annunziata, al Teatro San Francesco le “Perle Rare” di Fabio Brescia

Al Teatro San Francesco di Torre Annunziata il sipario si è aperto sulla nuova rassegna teatrale fortemente voluta da Giuseppe Russo e dalla compagnia The Art. Ad inaugurare il cartellone è stato lo spettacolo scritto e interpretato da Fabio Brescia: un viaggio tra comicità, musica, memoria e storie di vita, per imparare a guardare con più attenzione le persone che ci stanno accanto.

Ci sono spettacoli che raccontano una storia e altri che, invece, provano a raccontare la vita. “Perle Rare”, scritto e interpretato da Fabio Brescia, appartiene alla seconda categoria.

Già nel titolo è racchiusa la chiave di lettura dell'intero spettacolo. Le “perle rare” sono gli incontri, le occasioni, le esperienze che attraversano la nostra esistenza e che spesso comprendiamo soltanto con il passare del tempo. Sono quelle piccole gemme nascoste nelle giornate apparentemente ordinarie, nelle persone che incontriamo per caso, nelle storie che sfioriamo senza fermarci ad ascoltarle. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un mosaico di ricordi, personaggi e vita quotidiana

Il suo racconto non segue una trama tradizionale, ma procede per frammenti, come un album di ricordi o un mosaico composto da tanti piccoli quadri. Monologhi, personaggi, situazioni paradossali e momenti di vita quotidiana si alternano, creando un ritmo continuamente sospeso tra il sorriso e la riflessione.

La comicità arriva spesso all'improvviso, ma non è mai fine a se stessa. La risata diventa uno strumento per osservare la realtà da una diversa prospettiva, per mettere a nudo le nostre contraddizioni, per sorridere delle nostre fragilità e, qualche volta, per riconoscerci proprio dentro quelle fragilità.

Dietro ogni sorriso, infatti, c'è una domanda. E dietro ogni personaggio sembra esserci una storia che meriterebbe di essere ascoltata.

Le vere “perle rare” sono le persone

È lo stesso Fabio Brescia a spiegare il cuore dello spettacolo quando gli chiediamo quali siano state, nel suo percorso artistico, le vere “perle rare” incontrate lungo il cammino.

La risposta sorprende per la sua semplicità: «Le vite di tutti noi». Sono le storie delle persone che ci scorrono accanto, quelle vite che incontriamo ogni giorno senza conoscerle davvero. Brescia invita il pubblico a prestare attenzione a chi sta vicino, perché dietro un volto apparentemente anonimo può nascondersi un'esistenza difficile, complessa, sorprendente. «Ognuno di noi non si accorge che vicino a noi possono scorrere vite difficili, vite su cui veramente varrebbe la pena indagare, conoscere, al fine di poterle aiutare».

È forse questa la riflessione più forte che emerge da “Perle Rare”: la vita degli altri non è mai davvero “altra” rispetto alla nostra. Basta uno sguardo più attento, una domanda, la disponibilità ad ascoltare, perché una persona che sembrava soltanto una presenza sullo sfondo possa trasformarsi in una storia capace di lasciare un segno. In questo senso, il teatro di Brescia non pretende di dare risposte. Piuttosto, apre delle porte.

Dalla risata all'emozione

La forza dello spettacolo sta anche nella sua capacità di accompagnare lo spettatore dalla leggerezza alla riflessione quasi senza che se ne accorga. Una battuta può aprire la strada a un ricordo. Un personaggio può diventare lo specchio di una situazione personale. Una risata può lasciare spazio, pochi istanti dopo, a un silenzio.

È un meccanismo profondamente teatrale, perché mette in comunicazione ciò che accade sul palcoscenico con ciò che ciascuno porta dentro di sé. E allora viene spontaneo chiedere a Brescia che cosa vorrebbe che lo spettatore portasse con sé una volta uscito dal teatro.

La risposta è semplice e, proprio per questo, molto significativa: «Un'emozione, una risata, un pensiero, magari anche una domanda, la voglia di sentire le storie altrui, la voglia di approfondire».

Poi aggiunge una considerazione che sembra quasi definire il senso stesso del suo lavoro: «Se una persona, tornando a casa, ripensa a una frase, a un personaggio o a una situazione dello spettacolo e magari la collega alla propria vita, allora significa che qualcosa è successo. E quello, per me, è il senso più profondo del teatro».

Parole che restituiscono al teatro la sua funzione più autentica: non soltanto intrattenere, ma generare qualcosa che continua anche quando il sipario si è già chiuso.

La musica diventa parte della narrazione

In questo viaggio la musica non è un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante della narrazione. Brescia ha curato anche l'aspetto musicale dello spettacolo, lavorando sulla relazione tra parola, atmosfera ed emozione.

Particolarmente suggestiva è la sovrapposizione di due brani celebri e apparentemente lontani tra loro: “Libertango” di Astor Piazzolla e “Canzone appassiunata”.

L'idea è nata dal maestro Salvatore Torregrossa, autore dell'arrangiamento. «Fece un arrangiamento ed io me ne impossessai subito», racconta Brescia.

Il risultato è una contaminazione sonora che accompagna lo spettacolo e ne amplifica le suggestioni. Perché, in fondo, anche i ricordi hanno una musica. Ci sono melodie che riportano indietro nel tempo, note che evocano persone, luoghi, emozioni. «Ogni storia ha la sua colonna sonora», sottolinea Brescia.

Ed è una frase che potrebbe diventare la perfetta sintesi dell'intero spettacolo, perché “Perle Rare” non racconta soltanto attraverso le parole, ma attraverso un intreccio di voci, musica, silenzi e immagini emotive.

Il teatro, l'unico luogo dove tutto può ancora accadere

Fabio Brescia arriva a questo spettacolo dopo un lungo percorso tra televisione, teatro, radio e cinema. Un'esperienza che inevitabilmente porta con sé consapevolezza e mestiere, ma che non sembra aver spento quella curiosità necessaria per continuare a salire su un palcoscenico.

Alla domanda su cosa riesca ancora a emozionarlo o sorprenderlo come la prima volta, dopo tanti anni di carriera, la risposta arriva senza esitazione: «Il pubblico».

«Ogni volta che sali su un palcoscenico non sai esattamente cosa accadrà. Puoi avere fatto quello spettacolo tante volte, ma quella sera ci sono persone diverse, emozioni diverse, energie diverse».

È questa, forse, la magia irripetibile del teatro: la sua imperfezione, la sua imprevedibilità, la sua capacità di cambiare ogni sera.

«Una battuta può suscitare una risata diversa, un silenzio può diventare più lungo, una parola può arrivare in maniera completamente nuova. È questa imprevedibilità che continua a emozionarmi. Forse è proprio lì che ritrovo quella sensazione della prima volta».

Guardare davvero le persone

“Perle Rare” sembra dunque partire dalla comicità per arrivare altrove. Attraversa il quotidiano per interrogarsi sull'umano. Utilizza il sorriso per parlare di solitudine, memoria, fragilità, incontri e possibilità.

E soprattutto suggerisce una cosa che, nella frenesia delle nostre giornate, rischiamo continuamente di dimenticare: guardare davvero le persone. Non soltanto vederle. Guardarle.

Perché quella persona che incontriamo ogni mattina, quella che siede accanto a noi, quella che incrociamo per strada, quella di cui conosciamo appena il volto, potrebbe custodire una storia straordinaria. Potrebbe attraversare una difficoltà che non conosciamo.

Potrebbe avere bisogno semplicemente di qualcuno disposto ad ascoltare. È qui che le “perle rare” di Fabio Brescia diventano anche le nostre. Quelle che spesso abbiamo davanti agli occhi e non sappiamo riconoscere.

Il merito di “Perle Rare” è allora quello di ricordarcelo con il linguaggio più antico e più immediato che esista: quello del teatro. Una risata, una canzone, un personaggio, una storia.

E poi quella piccola domanda che rimane, magari, mentre si torna a casa: «Quante vite ci sono passate accanto oggi senza che noi ci fermassimo ad ascoltarle?».

Forse una di quelle vite era, semplicemente, una delle nostre “Perle Rare”.