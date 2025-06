A cura della Redazione

I consiglieri comunali del gruppo “Oplonti Futura”, Lucio D’Avino e Marco Russo, hanno presentato al sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo un’interpellanza avente ad oggetto “la regolamentazione oraria delle attività commerciali notturne e misure a tutela dell’ordine pubblico nella zona costiera”.

In sostanza i due consiglieri chiedono al primo cittadino di valutare la possibilità di emanare “un’apposita ordinanza sindacale volta a disciplinare, in maniera uniforme e programmata, la chiusura dei locali pubblici entro e non oltre le ore 3:00, salvaguardando sia le esigenze economiche degli esercenti che la qualità della vita dei residenti”.

Inoltre chiedono se non sia opportuno “istituire un’isola pedonale nelle ore serali/notturne nella zona costiera maggiormente frequentata, in particolare nell’area antistante gli stabilimenti balneari e i locali di intrattenimento. O, in alternativa o in aggiunta, la predisposizione di turni straordinari serali/notturni della Polizia Municipale, avvalendosi anche delle recenti nuove unità assunte, così da garantire una presenza attiva e deterrente nelle ore più critiche”.

La concentrazione di una moltitudine di persone, giovani e meno giovani, soprattutto nei mesi estivi, lungo viale Marconi, dove sono concentrati stabilimenti balneari, ristoranti/pizzerie, bar e Villa comunale, pone senza dubbio il problema della disciplina del traffico veicolare e della sicurezza dei cittadini che frequentano la zona. La presenza degli agenti municipali, ma anche delle forze dell’ordine, sarebbe auspicabile fino a tarda ora per garantire un minino di tranquillità alle tante famiglie che frequentano la Villa comunale.

La chiusura di via Colombo (strada che fiancheggia gli stabilimenti balneari) comporterebbe la perdita di molti posti auto e il doppio senso di circolazione su via Marconi, con un’ulteriore perdita di posti auto. Un tale progetto è già stato sperimentato negli anni addietro ma con scarso successo, anche per l’avversione degli operatori economici del posto.

La cosa migliore da farsi sarebbe quella di rendere attuabile il progetto presentato dalla Commissione straordinaria sulla riqualificazione del litorale, con l’eliminazione di via Cristoforo Colombo (l’area farebbe parte della Villa) e con via Marconi che si percorrerebbe a doppio senso di marcia. La Villa Comunale sarebbe completamente ridisegnata con la creazione di altri posti auto all’interno dell’ex struttura Damiano.