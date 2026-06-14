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Pasta fredda con pomodorini, burrata e basilico

Pasta fredda con pomodorini, burrata e basilico

È un piatto perfetto per una cena estiva in terrazza o per un pranzo da preparare in anticipo

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ingredienti (4 persone)

  • 320 g di pasta corta (fusilli, farfalle o penne)
  • 250 g di burrata
  • 300 g di pomodorini ciliegino
  • Basilico fresco q.b.
  • Olio extravergine d'oliva
  • Sale
  • Pepe nero
  • Scorza grattugiata di mezzo limone (facoltativa)

Preparazione

  1. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata e scolala al dente.
  2. Raffreddala sotto un getto di acqua fredda e condiscila con un filo d'olio.
  3. Lava e taglia i pomodorini a metà, quindi condiscili con sale, olio e qualche foglia di basilico spezzettata.
  4. Unisci i pomodorini alla pasta e lascia insaporire per 15-20 minuti.
  5. Al momento di servire aggiungi la burrata a pezzi, una macinata di pepe e, se gradita, un po' di scorza di limone grattugiata.
  6. Completa con altre foglie di basilico fresco.

Consiglio

Per renderla ancora più gustosa puoi aggiungere:

  • olive nere;
  • tonno sott'olio sgocciolato;
  • rucola;
  • mandorle tostate tritate grossolanamente.

È un piatto perfetto per una cena estiva in terrazza o per un pranzo da preparare in anticipo

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