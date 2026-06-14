Pasta fredda con pomodorini, burrata e basilico

Ingredienti (4 persone)
- 320 g di pasta corta (fusilli, farfalle o penne)
- 250 g di burrata
- 300 g di pomodorini ciliegino
- Basilico fresco q.b.
- Olio extravergine d'oliva
- Sale
- Pepe nero
- Scorza grattugiata di mezzo limone (facoltativa)
Preparazione
- Cuoci la pasta in abbondante acqua salata e scolala al dente.
- Raffreddala sotto un getto di acqua fredda e condiscila con un filo d'olio.
- Lava e taglia i pomodorini a metà, quindi condiscili con sale, olio e qualche foglia di basilico spezzettata.
- Unisci i pomodorini alla pasta e lascia insaporire per 15-20 minuti.
- Al momento di servire aggiungi la burrata a pezzi, una macinata di pepe e, se gradita, un po' di scorza di limone grattugiata.
- Completa con altre foglie di basilico fresco.
Consiglio
Per renderla ancora più gustosa puoi aggiungere:
- olive nere;
- tonno sott'olio sgocciolato;
- rucola;
- mandorle tostate tritate grossolanamente.
È un piatto perfetto per una cena estiva in terrazza o per un pranzo da preparare in anticipo