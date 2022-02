A cura di Benedetta Esposito

Mancano solo dieci giorni per la data tanto attesa ed Elisa ha deciso di ricordarla ai suoi fan tramite i social.

Sono passati già alcuni giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo eppure si continua ancora a parlare di loro, dei cantanti che, per cinque giorni, ci hanno fatto sognare.

Davvero eccezionali Mahmood e Blanco che con il loro brano Brividi si sono aggiudicati la vittoria, ma nulla da togliere agli altri partecipanti ed in particolar modo ad Elisa, che fin dall’inizio si è posizionata prima nelle classifiche provvisorie, arrivando sul podio, in seconda posizione con il brano O Forse Sei Tu.

Le serate sul palco dell’Ariston sono terminate ma le canzoni sono eterne e se la nostalgia per la voce di Elisa si fa già sentire, non disperatevi, vi basta aspettare solo dieci giorni.

Già da tempo pubblicizzato con enormi cartelloni pubblicitari per le strade di Milano, l’album di Elisa, Ritorno al Futuro/ Back to the Future, è quasi pronto e sarà disponibile da venerdì 18 febbraio.

Essendo trascorso però un po' di tempo dal suo annuncio iniziale, la cantante ha deciso di ricordarne l’uscita attraverso i social:

“Manca davvero poco al nuovo album. Finalmente potrete ascoltare queste 25 canzoni tutte insieme. Quasi quasi venerdì ve ne faccio ascoltare una, magari in cui non sono da sola”.

Sarà l’undicesimo album in studio di Elisa, dal suo debutto nel 1997. Un doppio volume che seguirà il medesimo concept di “doppio”, “contrapposizione” e “ritorno alle origini” già inaugurato con la nuova firma della cantante, “Elisa/Asile”. Le due parti dello stesso progetto saranno una in italiano e una in inglese

Ecco i nomi di tutti i brani:

Tempo perso

Seta

Come sei Veramente

O Forse Sei Tu

Litoranea

Quello che Manca

Luglio

Come Te Nessuno Mai

Non Me Ne Pento

Palla al Centro

Chi Lo Sa

Quando Arriva la Notte