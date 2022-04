A cura di Ludovica Ragonesi

Esperienza più lunga del previsto quella dei naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Il programma di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5, come già avvenuto per il Grande Fratello di Alfonso Signorini, subirà infatti un allungamento di 5 puntate.

Il reality show terminerà a giugno inoltrato (la finalissima si terrà il 27 giugno, così come riporta il sito TvBlog) e le spiagge dell’Honduras ospiteranno per un mese in più i concorrenti affamati e stremati di questa edizione.

Mediaset in qualche modo premia lo show di Ilary Blasi, regalandogli ulteriori dirette.

Tuttavia, la moglie di Totti sarà al timone del reality per più tempo del previsto soprattutto perché è cambiato il palinsesto televisivo di Canale 5.

Cosa cambia all’Isola dei Famosi?

Qualche mese fa veniva annunciata la ripartenza, in prima serata proprio su Canale 5, di Emigratis, il programma cavallo di battaglia di Pio e Amedeo che, dopo tanti anni di assenza, sarebbe dovuto ripartire proprio in primavera.

Lo show del duo comico pugliese sarebbe dovuto andare in onda proprio al termine dell’Isola dei Famosi. In casa Mediaset, a quanto pare, avrebbero preferito invece giocarsi l’asso Emigratis per la programmazione autunnale.

Così per questa primavera sarà ancora l’Honduras a farla da padrone su Canale 5.

Sebbene le dinamiche dell’Isola dei Famosi siano abbastanza note e collaudate (concorrenti “spiaggiati” presi dai morsi della fame e inclini, vista la carenza di zuccheri, a liti furiosi anche per questioni futili), il programma dovrà trovare il modo di trattenere gli spettatori visto l’allungamento delle puntate (o del brodo?).

Per questo motivo sono previsti nuovi ingressi all’Isola, che movimenteranno un po’ la vita sulla Playa dello show della Blasi.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero presto unirsi alla cricca dei naufraghi Fabrizia Santarelli, già volto noto della trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro!, e Mercedesz Henger, già concorrente di una passata edizione dell’Isola.