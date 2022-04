A cura di zara penna

Ultimamente si è parlato di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Nonostante per un lungo periodo tutti hanno smentito la relazione, Belen Rodriguez ha pensato bene di ufficializzare la pace fatta con l’ex marito grazie ad un post sui social.

Infatti ha pubblicato una storia su Instagram che lascia bene intendere che tra lei e Stefano è tornato di nuovo il sereno. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, lui vorrebbe addirittura sposarla una seconda volta per coronare questo loro ritrovato amore.

Belen Rodriguez ha deciso da tempo di porre fine alla sua relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la sua secondogenita, la piccola Luna Marì che ha appena otto mesi. Subito dopo sono iniziate a circolare voci e foto che ritraevano Belen in compagnia di Stefano De Martino.

Stefano De Martino ha chiesto a Belen una seconda prova d’amore

Un amore travagliato il loro, anche se ad oggi sembra essere tornato il sereno al punto che Stefano ha chiesto a Belen di “risposarlo”.

Ma è possibile tutto questo? Per la psicoterapeuta Mariolina Ceriotti Migliarese si tratterebbe di “un patto rinnovato con la stessa persona, alla quale regalare di nuovo amore e fiducia. A ben vedere, si tratta di un percorso che tutte le coppie dovrebbero fare. L’esito di un vero secondo matrimonio con la stessa persona – conclude la psicoterapeuta - sancisce una vera, definitiva alleanza, capace di dare alla vita insieme una pienezza nuova”.

Intanto la notizia ha mandato in tilt il web. Le fan sono tutte entusiaste della decisione di Stefano.

C’è però un altro particolare che non sfugge alle fan: Belen, sempre molto attiva sui social, ultimamente è del tutto assente.

Secondo i rumors sembra che l’argentina sia nel bel mezzo di una nuova avventura.

Molti sospettano che la bellissima conduttrice sia in procinto di partire per l’Honduras per raggiungere suo padre Gustavo, concorrente del reality L'Isola dei Famosi, dopo l’allontanamento di Jeremias, che ha deciso di lasciare il reality condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5.