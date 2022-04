A cura di zara penna

Polverone mediatico su Raoul Bova. Nelle ultime settimane è tornato al centro del gossip un episodio tra Raoul e la sua compagna Rocio Morales che risale a diverso tempo fa.

Tra Raoul Bova e l’attrice spagnola c’è una relazione che va avanti da oltre 10 anni, dalla quale sono nate due magnifiche bambine, Luna e Alma.

Entrambi si sono conosciuti sul set di Immaturi ed è subito scoccata la scintilla. Rocio all’epoca aveva 25 anni ed era un’attrice alle prime armi, mentre Raoul era in piena crisi con l’ex moglie Chiara Giordano.

Dopo mesi venne fuori una notizia clamorosa. Rocio avrebbe tradito Bova con Alex Casademunt, interprete e cantante spagnolo famosissimo, legato alla donna per quasi 5 anni.

Il loro rapporto ha avuto problemi quando la Morales è entrata nel cast di Immaturi. Alex e Rocio si sarebbero dovuto sposare, poi la bellissima attrice spagnola ha conosciuto Raoul Bova e si è innamorata.

Le voci su un possibile tradimento di Rocio a Raoul Bova

Terminata la storia tra Alex e Rocio, sembrerebbe che durante un viaggio in Turchia, quest’ultima sia stata vista nuovamente in atteggiamenti amorosi con l’ex Alex.

In seguito, la Morales sparisce dai radar troncando definitivamente il rapporto con Casademunt. A qualche giorno di distanza dal loro ultimo passionale incontro in Turchia, Alex scopre dalle riviste di gossip che Rocio era la nuova fidanzata di Bova. Casademunt rilasciò un’intervista per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, in cui confessò che la Morales aveva tradito Bova all’inizio della loro relazione. Una notizia che si diffuse molto velocemente, e che incalzò ancora di più quando l’ex amante della Morales morì in un tragico incidente stradale.

Un epilogo triste che ha lasciato tutti di stucco, e soprattutto con il dubbio se si sia verificato o meno il tradimento della Morales.