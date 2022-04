A cura di zara penna

Mediaset: Simona Ventura ritorna ad X Factor con Morgan e Fedez?

Si è da poco concluso il reality in onda su Canale 5 firmato Maria De Filippi, Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura.

Nonostante l’inizio poco incoraggiante sotto l’aspetto dello share, Simona Ventura è riuscita col passare delle settimane a risollevare le sorti dello show. Infatti, le ultime puntate hanno fatto registrare un discreto numero di telespettatori.

Non ci sono notizie, però, di una futura edizione, né tantomeno di una riconferma alla conduzione della Ventura.

In un’intervista a Facciamo finta che…, la trasmissione condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su Radio 101, la conduttrice si è soffermata sull'esperienza a Canale 5 con Ultima Fermata, senza però rivelare dettagli su quelle che saranno i suoi prossimi passi. Sul futuro di Simona Ventura c’è un velo di mistero, anche se sul web sta circolando un’indiscrezione che ha già fatto impazzire i fan.

Simona Ventura: clamoroso ritorno nella giuria di X Factor?

In molti, infatti, pensano che Simona Ventura ritorni ad X Factor con Morgan e Fedez.

Quest’ultimi, dopo un paio di anni di assenza, dovrebbero riprendere il loro posto tra i giudici del talent di successo firmato Sky.

Al momento si tratta solo di una semplice voce. Simona Ventura non ha mai nascosto il suo legame con il format, e lo stesso si può dire per il pubblico che spera in un suo ritorno.

In attesa di una conferma, Simona Ventura continuerà ad essere impegnata nel programma Citofonare Rai 2, la trasmissione che conduce dallo scorso ottobre insieme a Paola Perego.

Scopo della trasmissione è raccontare la classica domenica italiana, mostrando alcuni dei luoghi più belli dell’Italia, tra mercati e musei. Anche questo programma sta riscuotendo successo ed è molto apprezzato dal pubblico, soprattutto per la grande alchimia nata tra le due super conduttrici Paola Perego e Simona Ventura.