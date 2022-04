A cura di zara penna

Ballando con le Stelle: è prevista per l’8 ottobre la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai 1.

Il talent di punta della Rai ogni anno raggiunge numeri di telespettatori da capogiro.

Ciò che riesce ad incollare milioni di italiani agli schermi televisivi è senza dubbio il cast che ogni anno la conduttrice riesce a formare.

Paola Barale concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle

Per l’edizione 2022 è spuntato già il primo nome: secondo il settimanale Vero si tratterebbe di Paola Barale.

L’ex moglie di Gianni Sperti doveva partecipare già lo scorso autunno, ma è stata tagliata fuori per una questione di budget, sempre più ridotto negli ultimi anni. Ora pare che le trattative siano a buon punto, e così la Barale potrebbe essere la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2022.

Per Paola Barale si tratterebbe di un ritorno in tv dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo.

La 54enne si è dedicata negli ultimi anni quasi esclusivamente al teatro. La Barale ha rifiutato le varie proposte per partecipare ai reality show, anche se nel 2015 è stata protagonista di Pechino Express.

E’ spuntato, però, un altro nome su un’altra futura concorrente di Ballando con le Stelle. A dare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, che ha fatto il nome di Monica Marangoni. Quest’ultima ha lavorato per tanti anni come inviata in diversi programmi della Rai: da Unomattina a Le amiche del sabato. Monica è sposata con un consigliere parlamentare della Camera dei deputati, Cristiano Ceresani. La coppia ha avuto due figli, Matteo e Niccolò.

Un cast, quello della prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci, che si preannuncia davvero interessante. Come già scritto in passato, sembra che per l’edizione 2022 ci sarà un cambiamento anche nella giuria. Occuperà una sedia da giurato, infatti, Simone di Pasquale. Ancora non è chiaro se l'ex ballerino di Ballando sostituirà uno dei vecchi giudici o rappresenterà un’aggiunta.