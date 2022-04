A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker, da quando si è separata dal marito Tomaso Trussardi, è al centro del gossip per la sua nuova frequentazione con il dottore sardo (ed ex gieffino) Giovanni Angiolini.

Una vera e propria conferma del flirt in corso non c’è mai stata e, sia Michelle che il sexy medico, consapevoli di essere al centro dell’attenzione, stanno sempre molto attenti ai loro incontri, che avvengono quasi sempre nella maniera più discreta possibile.

Ma il mondo del gossip è spietato e l’obiettivo dei fotografi è puntato sulla neo coppia in maniera costante.

Michelle è infatti quasi sempre seguita dai papaparazzi che non aspettano altro che la showgirl svizzera compia finalmente un passo falso che faccia uscire allo scoperto una volta per tutte la sua love story con Angiolini.

In effetti il settimanale Chi è riuscito ad accaparrarsi uno scoop niente male, paparazzando sia Michelle Hunziker che Giovanni Angiolini mentre uscivano - separatamente - dallo stesso albergo dove avevano alloggiato per una notte intera

Aria di crisi tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini?

Anche le migliaia di fan e follower di Michelle e del medico sardo, sono tuttavia attentissimi a controllare i profili social dei loro beniamini, per scoprire qualche dettaglio in più sulla storia in corso.

Secondo quanto ha notato un utente Twitter, il medico sardo, che è volato in questi giorni in Messico per impegni lavorativi, ha postato una storia Instagram dove ha scritto, in spagnolo, “Me Quedo”, che vuol dire “Resto qui”.

Tanto è bastato per alimentare i rumors che leggerebbero, in una frase del genere, la voglia di Giovanni Angiolini di restare in Messico e non tornare più in Italia.

E quindi Giovanni avrebbe già dimenticato Michelle?

Sicuramente no, dal momento che Angiolini era all’estero per ragioni esclusivamente professionali e adesso è già sul volo di ritorno verso l’Italia per riabbracciare la sua Mich.