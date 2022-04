A cura di zara penna

Ci avviamo verso il finale di stagione dell’amatissima fiction in onda su Rai Uno Il Paradiso delle Signore 7. Anna e Salvatore convoleranno a nozze. Per quanto riguarda, invece, la coppia formata da Stefania e Marco ci sarà un colpo di scena, con quest’ultimo che non rinuncerà alla sua amata, e anche per i due ci sarà un lieto fine.

Colpo di scena anche per quanto riguarda una delle attrici più amate della serie, che però nelle ultime settimane si è allontanata per altri motivi lavorativi. Parliamo della contessa Adelaide interpretata dalla bella e talentuosa Vanessa Gravina.

Nel corso di questa stagione, la contessa Adelaide, ad un certo punto, si è allontanata da Milano. Questo perché l’attrice era impegnata in una serie di rappresentazioni teatrali che l’hanno tenuta lontana dal set.

L’attrice ha rassicurato sui social i suoi fan: “È una fuga breve, che accrescerà in voi, ma ancora più in me, l’entusiasmo del ritorno”.

Il Paradiso delle Signore 7 e il finale della sesta stagione

Dagli account social è anche arrivata una conferma di Vanessa Gravina che ha risposto ad una fan circa il ritorno della contessa ne Il Paradiso delle Signore 7. Il finale di stagione, infatti, annuncerà quello che accadrà nel prossimo capitolo. Adelaide acquisirà un enorme potere nei confronti di Umberto quando scoprirà il tradimento con Cloe.

La contessa, infatti, diventerà co-proprietaria del Paradiso, molto probabilmente insieme a Conti. Chiederà inoltre ad Umberto di lasciare la proprietà in cui hanno vissuto insieme. Considerato questo epilogo, quasi sicuramente nella settima stagione vedremo la lotta tra la contessa Adelaide e Umberto, il quale pagherà caro il tradimento.

Nella prossima stagione vedremo nuovamente Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, entrambi personaggi storici de Il Paradiso delle Signore, fiction che si conferma anche quest’anno come la serie più seguita di Rai 1.