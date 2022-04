A cura di zara penna

Serena Bortone è attualmente uno dei volti più amati in Italia, grazie alla sua trasmissione Oggi è un Altro Giorno su Rai Uno. La conduttrice col suo fare così coinvolgente, dinamico e disinvolto è riuscita a farsi spazio nella tv italiana accaparrandosi una bella fetta di pubblico.

Nelle ultime puntate però Serena si è cimentata in qualche passo di danza con l’ospite, orami fisso, Samuel Peron, il ballerino della scuderia di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Sui social poi la Bortone pubblica uno scatto e una scritta: “Addio e auguri a Samuel. Io dico spesso addio. E’ il mio modo di comunicare la libertà”.

Nel corso di una puntata di Oggi è un Altro Giorno la Bortone ha fatto una bella sorpresa al ballerino in occasione del suo compleanno. In studio è infatti apparso Memo Remigi. Dopo la messa in onda, la conduttrice ha dato l’addio a Samuel sui suoi profili social.

I fan della Bortone: "Samuel, porta Serena a Ballando con le Stelle"

I fans hanno iniziato ad ipotizzare che la conduttrice stia lanciando dei segnali per far capire che lei e Samuel saranno i prossimi ballerini di Ballando con le Stelle. I followers della Bortone l'hanno invitata a prendere parte a Ballando con le Stelle. “Samuel, porta Serena a Ballando”, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Serena è arrivato il tuo momento, sei pronta per Ballando con le Stelle“.

Sembra proprio che i fan non aspettino altro che vedere Serena nel ruolo di ballerina. La sua presenza sarebbe per la trasmissione della Carlucci una buona cartuccia visto che Serena è molto seguita e stimata.

Il suo rapporto poi con Samuel è già iniziato mesi fa, dunque i due sarebbero sarebbero una coppia già in sintonia. In Serena le fan vedono già la presunta vincitrice di Ballando 2022.