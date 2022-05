A cura di Ludovica Ragonesi

Alba Parietti, arriva la foto ufficiale del bacio con il suo nuovo amore.

La showgirl piemontese, oggi splendida 60enne, è stata paparazzata pochissimi mesi fa in compagnia del suo nuovo partner.

Si tratta di Fabio Adami, broker 55enne, con cui Alba ha ritrovato nuovamente la felicità.

Come ogni coppia che si rispetti, gli inizi del nuovo sentimento sono scanditi da tenere effusioni e fughe d’amore per vivere la passione nascente lontano da occhi indiscreti.

E così ha fatto anche la sexy Parietti che si è concessa, insieme al suo Fabio, una romantica vacanza ad Ibiza.

Alba Parietti ha sempre chiesto, nel corso delle recenti interviste televisive, rispetto e privacy per la sua nuova love story, definendola come “una situazione molto delicata”.

Oggi invece è proprio Alba ad urlare ai quattro venti il suo sentimento. Arriva infatti sui social la prima foto ufficiale del bacio tra Alba e Fabio.

Alba innamorata: bacio appassionato nelle acque di Ibiza

A postare la foto è proprio la Parietti, che, come una ragazzina innamorata, ha condiviso sui social il suo bacio appassionato nelle acque ibizenche.

Nella post, la romantica didascalia: “F e A (Fabio e Alba). La mia migliore stagione”.

Come cantava l’immenso Franco Battiato ne “La stagione dell’amore”, i desideri “non invecchiano quasi mai con l’età”. E così anche Alba Parietti vive una nuova stagione dell’amore (la sua migliore) ritrovando con Fabio Adami passione, desiderio e complicità.

La felicità però non è soltanto di Alba. Anche suo figlio, Francesco Oppini (figlio della Parietti e Franco Oppini), ha dato il benestare per questa nuova storia.

In un post in cui la Parietti decantava poeticamente le virtù del vero amore, Francesco è ironicamente intervenuto scrivendo: “Nel frattempo vado ad accendere un cero in chiesa”.

Facciamo tutti il tifo per questa nuova coppia e, riprendendo ancora le parole del maestro Battiato, per questo nuovo “entusiasmo che fa pulsare il cuore”.