A cura di zara penna

Una strana coppia quella formata da Diletta Leotta, la giornalista sportiva, e il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti.

I due sono stati fotografati insieme da thepipol. Seduti uno accanto all’altro durante la serata di festa al teatro Arcimboldi di Milano che in questi giorni, dopo 6 anni di assenza dalle scene, ospita Rosario Fiorello con il suo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello!

Ecco quanto si legge sul profilo di thepipol “In un teatro strapieno, l’artista è riuscito a coinvolgere tutti facendo scatenare la platea che si è unita in canti e balli”. La conduttrice di Dazn ha immortalato vari momenti della serata attraverso il suo profilo Instagram. Accanto a lei Eros Ramazzotti, che divertito sorride di fronte all’obiettivo dei giornalisti. Con il cantante anche la figlia Aurora. Una vera e propria reunion di artisti quella al teatro milanese. Tutti intervenuti per divertirsi ed assistere allo spettacolo di Fiorello, super showman che da anni regala sorrisi e risate al suo pubblico.

Diletta Leotta e Eros Ramazzotti insieme allo spettacolo di Fiorello

Sui social la foto di Diletta e Eros ha per un momento destabilizzato i followers. Basta un semplice scatto per ipotizzare e creare dal nulla una nuova storia o una nuova tresca. Nulla di tutto questo. Diletta Leotta e Eros Ramazzotti si sono ritrovati seduti l’uno accanto all’altro per assistere allo spettacolo dello showman siciliano.

Diletta, al momento, da quanto si apprende dal web è legata sentimentalmente al modello Giacomo Cavalli, dopo la fine della complicata e chiacchierata storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, con cui è stata legata per alcuni mesi. Una relazione particolarmente mediatica, che si è conclusa con l’allontanamento totale tra i due.

Diletta sembra aver trovato un nuovo compagno, mentre Can si sta dedicando anima e corpo al suo lavoro, preparandosi anche fisicamente ai suoi prossimi ruoli: Sandokan per Lux Vide e El Turco per Disney Plus.