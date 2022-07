A cura di zara penna

Dopo la vicenda che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti, un’altra coppia torna a far parlare di sé. Parliamo di Laura Chiatti e Marco Bocci.

Intervistata dal settimanale Chi, Laura Chiatti fa un bilancio della sua vita. Lo scorso 15 luglio ha compiuto 40 anni e alla rivista di Signorini concede qualche dettaglio sulla crisi che ha attraversato con il marito Marco, il bello e famoso attore di innumerevoli fiction.

L’attrice ha sottolineato che non hanno mai pensato di lasciarsi, hanno avuto semplici discussioni come tutte le coppie del mondo.

La dichiarazione malintesa di Laura Chiatti al settimanale Chi

Laura ha infatti dichiarato: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

La Chiatti ha così confessato che lei e Marco sono sempre riusciti a trovare una soluzione con il dialogo.

Il giornalista di Chi, poi chiede all’attrice qual è la sua opinione rispetto al tradimento. La Chiatti risponde: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere, attuerei la legge del taglione”.

Laura così ha ammesso che nell’eventualità che accadesse, perdonerebbe un tradimento di Bocci, ma gli renderebbe pan per focaccia.

Le malelingue però hanno malinteso questa affermazione della Chiatti. I commenti al post del settimanale Chi, infatti, fanno intendere che Laura già avrebbe perdonato in passato il marito.

Tuttavia nessuno dei due attori ha mai parlato di una relazione extraconiugale e tantomeno di tradimenti. I siti gossip hanno diverse volte riportato la relazione di Marco con la cantante Emma Marrone, una storia d’amore però che risale al periodo pre Laura.