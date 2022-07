A cura di Ludovica Ragonesi

La famosa attrice del Paradiso delle Signore si confessa: “Non l’ho ancora fatto”.

Vediamo di cosa si tratta.

“Ieri, con degli amici stavamo notando che, da quando sono una donna sposata, non ho ancora cucinato per mio marito Claudio”, queste le parole dell’attrice del Paradiso delle signore, Neva Leoni.

L’interprete del personaggio di Tina Amato nella soap opera di Rai 1 è da poche settimana convolata a nozze con Claudio Colica, del duo comico Le coliche.

Claudio, insieme al fratello Fabrizio, è un famoso youtuber che ha dato vita al proprio canale ricco di contenuti esilaranti, divenendo un personaggio molto famoso.

Anche Neva, quasi a seguire l’esempio del marito, ha declinato alla comicità la propria pagina Instagram. Così sono frequenti le scenette divertenti in cui l’attrice si mostra nella sua quotidianità.

Neva Leoni, una sposa “di fuoco”

Proprio come l’ultima, in cui si finge disperata per non aver mai acceso i fornelli per il marito proprio a causa delle temperature roventi. Facendo quindi di necessità virtù, i neosposini si nutrono di pasti ordinati nei ristoranti e recapitati a casa con consegne a domicilio.

Certo le temperature roventi hanno caratterizzato l’unione di Neva e Claudio sin dall’inizio.

Il matrimonio dei due attori è stato letteralmente di fuoco. Nella location delle loro nozze infatti si è sviluppato un incendio il giorno del matrimonio che ha rischiato di mandare a monte l’intero evento. Per fortuna, l’organizzazione è riuscita a contenere i danni e permettere alla coppia di sposi di festeggiare con tutti i crismi il giorno del ‘Sì’.

Tanti gli attori della soap presenti alla cerimonia, tra cui Giorgio Lupano, Enrica Pintore, Gloria Radulescu, Emanuel Caserio e Ilaria Rossi.

Intanto proseguono le riprese della settima stagione del Paradiso delle signore che rivedremo, a partire dal prossimo settembre, su Rai 1 in fascia pomeridiana.