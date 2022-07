A cura di Ludovica Ragonesi

Il giorno più bello si trasforma in un incubo. È quanto è accaduto a due personaggi dello spettacolo che si sono sposati lo scorso 28 giugno.

Gli sposi in questione sono l’attrice Neva Leoni, che interpreta il personaggio di Tina Amato nella soap di Rai 1 ‘Il Paradiso delle signore’, e l’attore Claudio Colica, che, insieme al fratello Fabrizio, fa parte del duo comico Le Coliche.

Le temperature di fuoco di questi giorni in un certo senso hanno reso roventi tutte le cerimonie che si stanno celebrando in questo periodo. Ma ai due attori èaddirittura capitato che la location scelta per festeggiare le nozze andasse letteralmente a fuoco.

Imprevisto non da poco quello accaduto ai due sposini che hanno dovuto in fretta e furia adibire i festeggiamenti in un’altra struttura per fare in modo che l’evento non venisse annullato.

Considerando che Claudio Colica è un comico di professione, l’ironia utilizzata sui social per descrivere la prima foto ufficiale insieme a sua moglie, è degna di essere riportata: “Ci abbiamo messo un po' a realizzare, un po' a riprenderci e soprattutto un po' a recuperare i liquidi che abbiamo perso ma ce l'abbiamo fatta! Ci siamo sposati! Abbiamo combattuto lutti, pandemie, varianti, guerre, piogge e incendi e questo ha reso il nostro matrimonio ancora più forte. Ci sono tante persone che voglio ringraziare ma lo farò nei prossimi giorni doverosamente. Intanto beccatevi questa splendida foto”.

Claudio e Neva, sposi in gran segreto

I retroscena del matrimonio hanno sconvolto non poco i fan de Il Paradiso delle signore.

Ma la notizia stessa delle nozze è stata appresa con stupore dagli ammiratori dell’attrice. Infatti Neva Leoni e Claudio Colica erano riusciti a mantenere uno strettissimo riserbo proprio sulla data delle nozze, tanto che soltanto gli invitati ne erano a conoscenza.

Tra gli attori presenti alla cerimonia, anche molti dei volti noti della soap di Rai 1, tra cui Giorgio Lupano, Enrica Pintore, Gloria Radulescu, Emanuel Caserio e Ilaria Rossi.