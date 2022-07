A cura di Benedetta Esposito

Come abbiamo sempre detto l’estate per la tv è tempo di repliche e questa volta si è deciso di tornare un po' indietro nel tempo, esattamente a due anni fa, ripescando una fiction che, almeno inizialmente, ha avuto un grande successo.

Si tratta di: “Il Silenzio dell’Acqua”, una serie televisiva ricca di suspance i cui protagonisti principali sono Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

La storia è ambienta a Castel Marciano, una zona nei pressi di Trieste dove la vita spensierata e comunque monotona della comunità, in un certo senso, viene stravolta da uno spiacevole evento, ovvero la scomparsa di una ragazza di 16 anni di nome Laura Mancini. Quest’ultima è figlia di Anna (Valentina D’Agostino), la titolare di un bar molto frequentato della zona, la quale, come tutti sanno e vociferano, si presenta come una donna ambigua e con un passato non proprio limpido.

Dopo la scomparsa della figlia, iniziano subito le ricerche e le indagini vengono svolte dal vicequestore Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) insieme al collega Dino, che provvedono repentinamente ad interrogare familiari, amici e parenti della scomparsa. Successivamente sotto torchio passano i compagni di scuola e ad altre persone abitanti della cittadina.

Alla questura di Trieste, per questo caso di scomparsa viene affidata un’altra collega, Luisa Ferrari, esperta e lungimirante ma con un modo di fare del tutto diverso da Andrea, tanto che tra i due ben presto nascono tensioni.

Al di là delle divergenze tra i due, la situazione, con il passare del tempo, sembra sempre più complicarsi e i sospettati invece di diminuire, aumentando sempre più tanto da sembrar essere colpevoli tutti i cittadini di Castel Marciano.

Questa fiction, che all’inizio ha vantato un buon numero di telespettatori, con il 15,3% di share, ha visto un calo progressivo con la seconda stagione, registrando un misero 10%, soprattutto dopo la morte del vicequestore Andrea.

E con la scomparsa di questo attore abbiamo già spoilerato un bel po', quindi se siete curiosi e avete voglia di scoprire il destino della piccola Laura, non vi resta che aspettare questa sera, 25 luglio e farvi un bel caffè forte per restare svegli dato che la puntata andrà in onda in seconda serata, a mezzanotte, su canale 5 e a seguire, ogni domenica.