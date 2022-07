A cura di Ludovica Ragonesi

LDA come suo padre Gigi D’Alessio.

Le similitudini tra l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ed il suo famoso padre, non si fermano soltanto all’aspetto fisico.

Il giovane cantante infatti, come il suo papà, ha intrapreso la strada del canto, considerandola quasi una vocazione naturale. Sebbene i generi siano molto diversi, LDA, al secolo Luca D’Alessio, ha deciso comunque di muovere i primi passi nel mercato discografico, seguendo un po’ lo stesso percorso che ha compiuto suo padre.

LDA ha infatti deciso di farsi conoscere anche dal pubblico spagnolo, lanciando il suo nuovo singolo “Quello che fa male” appunto in lingua iberica.

Per farlo, il 19enne ha scelto il proprio profilo Instagram, completamente svuotato di tutti i post precedenti, ma con un’unica foto che ritrae D’Alessio junior di rosso vestito e con una post che ha acceso la curiosità di tutti i suoi fan: due emoticon, la bandiera della Spagna ed uno smack, e la scritta “??/07”.

Ciò vuol dire che in una data non ancora annunciata di luglio, ci sarà la release del suo pezzo in versione spagnola, che sarà intitolato “Lo que mas nos duele”.

Il cantante ha poi dato ai suoi fan un assaggino del brano su Tik Tok, cantandone una strofa e raggiungendo in poche ore un milione di visualizzazioni.

LDA, da Amici al successo nell’estate 2022

LDA, a soli 19 anni, ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante fosse figlio d’arte, il cantante non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria del talent che invece è andata al collega Luigi Strangis.

Ma la mancata vittoria, non ha impedito di certo al giovane cantante di raggiungere una certa notorietà. I suoi brani sono tra i più ascoltati dell’ultima edizione del talent show e, in occasione dei trent’anni di carriera del suo papà, Luca D’Alessio ha anche avuto la prestigiosa possibilità di esibirsi durante il concerto che è andato in onda in prima serata su Rai 1.