A cura di zara penna

Amici: LDA dopo il tour “vola” a Sanremo di Amadeus?

Ormai ha spiccato il volo. LDA dopo Amici è diventato il cantante del talent più seguito e premiato.

Il suo singolo Bandana è vicino al disco d’oro.

Tra i tanti progetti per il futuro, LDA ha un sogno nel cassetto, quello di salire sul palco dell’Ariston.

“Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno”, ha raccontato Luca a SuperGuidaTv.

L’artista sta conoscendo un successo senza precedenti, con l’inconsapevolezza della sua età.

Poi il giovane artista prosegue: “Non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”.

Insomma LDA non si sbilancia. Ha appena iniziato il suo viaggio artistico e non se la sente di parlare di un progetto che lo proietterebbe sul palco più prestigioso della musica italiana.

La dichiarazione di LDA nei confronti di Maria De Filippi

Mentre si prepara ai prossimi concerti, LDA non si dimentica di Maria De Filippi: “Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile”.

La sua permanenza nella scuola non è stata facilissima, soprattutto per il cognome che porta. LDA infatti è figlio del famoso cantante Gigi D’Alessio. Un cognome che è stato un ostacolo per lui, soprattutto per Anna Pettinelli. L’insegnante, infatti, durante le esibizioni associava sempre il talento di LDA a quello del padre Gigi.

Un confronto che a dire di tutti gli altri insegnanti non era fattibile, visto che gli stili di padre e figlio sono completamente diversi.

Dopo mesi finalmente LDA non vive più il suo cognome come un’ ”etichetta”, soprattutto perché adesso... ha spiccato il volo.