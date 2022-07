A cura di Ludovica Ragonesi

LDA, al secolo Luca D’Alessio, figlio del più famoso cantante Gigi, affida ai social un duro sfogo sull’attuale situazione che sta vivendo.

Il 19enne napoletano ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante fosse figlio d’arte, il cantante non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria del talent che invece è andata al collega Luigi Strangis.

Ma la mancata vittoria, non ha impedito di certo al giovane cantante di raggiungere una certa notorietà. I suoi brani sono tra i più ascoltati dell’ultima edizione del talent show e, in occasione dei trent’anni di carriera del suo papà, Luca D’Alessio ha anche avuto la prestigiosa possibilità di esibirsi durante il concerto che è andato in onda in prima serata su Rai 1.

LDA: la popolarità e l’invadenza dei fan

Amici ha dunque rappresentato per il giovane artista un trampolino di lancio degno di nota. Questo traguardo però ha anche un risvolto amaro della medaglia.

La popolarità conquistata infatti è andata a discapito della privacy e della tranquillità del cantante che, sui social, ha espresso il suo malessere.

Sono d’impatto le parole utilizzare dal giovane D’Alessio sui social. Il ragazzo ha invitato infatti le sue fan a darsi una regolata, evitando atteggiamenti invadenti che rasentano addirittura lo stalking.

Queste le parole di LDA: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione”.

Poi il giovane cantante continua: “Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona. Tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi, per favore, vi chiedo solo questo. Grazie. E comunque io ho fatto queste Stories non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”.