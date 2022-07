A cura di zara penna

Mediaset: belle notizie per LDA di Amici di Maria De Filippi. Superato un prestigioso traguardo.

LDA è il nome d'arte di Luca D'Alessio, con il quale il giovane rapper si è già fatto conoscere nel mondo della musica. Classe 2003, Luca ha 19 anni ed è il terzogenito di Gigi D'Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato..

LDA è stato uno dei protagonisti del talent show Amici 21 di Maria De Filippi. Grazie al suo talento risulta essere uno dei primi allievi della scuola ad aver vinto il “Disco di platino”.

Il suo è senza dubbio il successo più evidente di tutti i cantanti della scuola di Maria De Filippi.

L'album d’esordio, “Bandana“, ha ufficialmente superato la soglia degli 8 milioni di ascolti su Spotify Italia.

Il record è stato reso noto dallo stesso LDA attraverso una storia Instagram.

Il post su Instagram di Luca D’Alessio

“Grazie mille veramente a tutti, Bandana ha superato gli 8 milioni di stream – scrive il figlio di Gigi D’Alessio – quindi siamo vicinissimi al disco d’oro, veramente vicini vicini”.

Disco d’oro e disco di platino raggiunti con il singolo di debutto “Quello che fa male”.

Il testo di Bandana ha suscitato molte emozioni. Per quanto movimentato il brano parla di un amore inconsapevole e mancato. Un sogno d’amore di giovane età.

Tra i progetti, Dimmi di te, il web format gestito da Lorella Cuccarini, con testi scritti e musicati dallo stesso giovane artista.

“Manca un pezzo nella track-list del disco”, afferma LDA, parole che hanno elettrizzato le sue innumerevoli followers.

Intanto in attesa del nuovo album che sicuramente sarà un successo per LDA, le fan continuano a seguirlo e ad utilizzare il brano del figlio di Gigi D’Alessio per i tiktok e per le diverse storie inserite su Instagram. Un brano che sta facendo ballare molte italiane. La vera hit dell’estate è Bandana.