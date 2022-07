A cura di zara penna

E’ un’icona della musica italiana. Ex concorrente di X Factor e vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni lascia tutti senza parole.

Il cantante è seguitissimo sui social. Il suo fandom lo segue e lo difende da ogni attacco o notizia fasulla che circola sul web. Oltre che per le sue canzoni, Marco è molto apprezzato per la sua personalità e per il suo impegno nel campo del sociale e della beneficenza.

La sua omosessualità è stata evidenziata dai siti gossip. Marco è molto riservato riguardo la sua vita privata, e ci ha sempre tenuto al rispetto della sua privacy. Ma sin dalle sue prime apparizioni, in molti si sono interrogati sulla sessualità dell'artista, facendo diventare la faccenda quasi centrale rispetto ai suoi testi e al suo attivismo in campo sociale.

Marco Mengoni è a tutti gli effetti una vera e propria icona della musica italiana, come dimostrano i sold out degli ultimi concerti. I suoi fan, definiti dall’artista “esercito”, gli hanno fatto sentire il loro amore e affetto soprattutto nelle date di Milano a San Siro e di Roma allo Stadio Olimpico. Ma la sua fama ha superato anche i confini nazionali, ed è molto apprezzato anche all’estero.

Marco Mengoni: il post sul famoso cantante spiazza i fan

Di recente, Marco Mengoni ha presenziato ad uno dei concerti di Harry Styles, ex membro dei One Direction, che si sono svolti in alcune delle arene italiane. Il commento di Mengoni al termine dell'esibizione di Styles è stato esplicito e senza giri di parole: "Figo". Un commento che ha spiazzato i fan del cantante laziale.

Si tratta di un semplice attestato di stima nei confronti del collega britannico, o c’è dell’attrazione? A questo punto è anche ipotizzabile che possa esserci una possibile collaborazione tra i due, circostanza che farebbe estremamente felici i fan. Vedremo se questa eventualità si concretizzerà in futuro.