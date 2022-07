A cura di Ludovica Ragonesi

Cambio della guardia ad Amici di Maria De Filippi.

Dopo il clamoroso e inaspettato annuncio dell’uscita di due insegnanti della scuola più famosa di Mediaset, Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per ballo, i nuovi ingressi suscitano molta curiosità.

Anna Pettinelli è uscita dalla scuola con non poche polemiche. La famosa speaker radiofonica ha infatti dichiarato di avere un carattere non facile e di dire sempre le cose come stanno. Inoltre ha fatto intendere che l’antipatia mostrata in studio verso l’altro prof di canto, Rudy Zerbi, era tutt’altro che scena, ma pura verità.

La Pettinelli verrà sostituita da Arisa che già in passato aveva ricoperto il medesimo ruolo nella scuola di Amici.

Sull’uscita di Veronica Peparini invece, si cela ancora un velo di mistero: non è chiaro infatti se sia stata lei a lasciare Amici o sia stata sostituita dai vertici della trasmissione.

Nemmeno la sua dichiarazione successiva all’annuncio, chiarisce i dubbi: “Periodo molto intenso ma anche tanto gratificante. Adesso guardo avanti con molta passione e anche tanti stimoli nuovi”

La coreografa verrà sostituita da un altro collega molto famoso nel campo, Emanuel Lo.

Emanuel Lo, chi è la sua compagna?

Sebbene il nuovo insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi sia molto famoso nell’ambito della danza, non tutti sanno che la sua compagna è molto più famosa di lui.

Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è infatti il compagno della cantante Giorgia, la voce femminile più intensa dell’attuale panorama musicale italiano.

I due sono insieme da ben diciotto anni e sono i genitori di Samuel, nato nel 2010.

Emanuel Lo, romano classe 1979, è un coreografo molto conosciuto, specie nell’ambito della danza hip hop.

La sua prossima esperienza ad Amici non è in realtà una novità: il nuovo prof aveva già una volta partecipato al programma in qualità di giudice di Hip Hop, nel 2016. Negli anni successivi ha ricoperto poi diverse volte il ruolo di giudice esterno all’interno della trasmissione.