A cura di Franci Russo

Anticipazione della doppia puntata di Beautiful di sabato 30 luglio in onda su Canale 5 dalle ore 13,40 alle ore 14,25.

Il giorno dopo, Wyatt arriva in azienda e sbotta quando sente Bill inviare un messaggio allarmante a Liam (nella foto).

Poi, riflette sulla morte di Vinny, la persona che ha macchinato contro Liam e Hope manipolando il test genetico. E chiede al padre se la polizia ha una pista valida.

Brooke spiega a Ridge il motivo per il quale è andato a trovare Bill: voleva sapere perché è così in ansia verso Liam e Hope.

Thomas entra e concorda. Ci sono dei problemi: il magnate non smette di offendere Vinny. Per lui si comporta come se volesse che la persona che lo ha ucciso la facesse franca.

L’argomento si sposta sulla reunion Hope-Liam. Brooke è contenta quando scopre che Thomas ha tenuto Douglas in modo da permettere ai due piccioncini di restare da soli…

Liam scoppia a piangere quando si rende conto che i suoi figli cresceranno senza di lui.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14:00 alle 14:20 circa.