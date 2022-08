A cura di zara penna

Sono iniziate le riprese della nuova stagione della serie tv firmata Rai. Il Paradiso delle Signore 7 ritornerà a settembre con le nuove avvincenti puntate.

Un’indiscrezione però sconvolge il web. L’arresto di uno dei volti più amati de Il Paradiso delle Signore 7 ha creato scompiglio fra i fan, che forse non si aspettavano un epilogo del genere.

Sul web si è diffuso un filmato in cui si vede una macchina nera sul set delle riprese, oltre ad una foto che vede Gloria Moreau in manette mentre è al Circolo.

Ma procediamo con ordine. Gloria, dopo essere stata costretta ad abbandonare la figlia Stefania ed il marito Ezio per non incorrere nell’accusa di omicidio, è da poco tornata a Il Paradiso delle Signore sotto falso nome. Gemma, però, scopre tutto e per vendicarsi di Stefania la ricatta insieme alla madre.

L’arresto di Gloria al Circolo organizzato da Gemma

Sarà proprio Gemma ad organizzare l’arresto al Circolo di Gloria. Nel corso delle puntate, inoltre, vedremo il rinascere di un amore, quello tra Ezio e Gloria. L’uomo, infatti, si scoprirà di nuovo innamorato di sua moglie.

Oltre alla foto che ritrae Gloria in manette al Circolo, è iniziata a girare sul web anche un’altra foto, diffusa dall’account Instagram Il Paradiso dei Commenti 2.0.

Nella foto si vede Ezio in carcere. Si è ipotizzato che evidentemente l’uomo è lì per far visita alla sua ex compagna Gloria.

La permanenza in carcere di Gloria sarà molto più lunga del previsto, e questo spiegherebbe perché le trame prevedono la nomina di una nuova capo-commessa. Questo comporterà che la famiglia composta da Gloria, Ezio e Stefania non si riunirà.

Nelle nuove puntate assisteremo anche all’addio momentaneo di Gemma, che lascerà Milano per allontanarsi da eventuali ripercussioni nei suoi confronti dopo la denuncia ai danni di Gloria.